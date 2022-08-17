انطلاق عمليتين عسكريتين لتأمين مناطق على نهر دجلة في محافظتين  

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية بمعية القوات الامنية لتأمين شرق بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقوات الأمنية أطلقت، اليوم، عملية أمنية لتأمين مناطق البعيجي والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وبين أنه شارك بالعملية اللواء 51 وفوج التآخي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي والجيش قوات ”سوات” شرطة صلاح الدين.

وبحسب البيان، فقد شملت العملية مسح وتفتيش مناطق البعيجي ،الحاوي ، جزرات الداموك المحاذية لنهر دجلة لتأمينها بشكل كامل وتأتي هذه العملية لتطهير وتأمين المناطق الوعرة لمنع تسلل العناصر الإرهابية.

من جانبها أفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من قيادة عمليات ديالى شرعت بعملية تفتيش وتطهير القرى والبساتين والمبازل في قرى جواد البشو، وابراهيم المذكور، والتاميم، وملا عيد، والضفة الغربية لنهر ديالى، (أحد أفرع نهر دجلة)، حتى نهاية قاطع المسؤولية في قرية سبع".

وبينت الخلية أن "هذه العملية تأتي لادامة الجهد الأمني والعملياتي وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية".