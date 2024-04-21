انطلاق صواريخ من غرب الموصل على قاعدة امريكية في سوريا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأحد، بانطلاق عدة صواريخ من الأراضي العراقية باتجاه قاعدة امريكية شرقي سوريا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن خمسة صواريخ انطلقت من قرية حمد اغا في ناحية زمار شمال غرب الموصل باتجاه القاعدة الامريكية في قاعدة خراب الجير ضمن الأراضي السورية.

وتابع المصدر؛ أن طيرانا امريكيا كثيفا يحلّق بين الحدود العراقية السورية ضمن ناحيتي زمار وربيعة شمال غرب الموصل على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة الامريكية في الاراضي السورية.

واضاف المصدر؛ ان قوات من الجيش العراقي هرعت الى موقع اطلاق الصواريخ دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

واشار المصدر الى ان فوج 78 من قوات الحشد الشعبي بقيادة متعب فرمان الشاهر يسيطر على المنطقة التي منها تم إطلاق الصواريخ.