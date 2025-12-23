انتحار منتسب داخل مركز شرطة شرق الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الثلاثاء، بأن شرطياً أقدم على الانتحار داخل مقر عمله في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منتسباً يبلغ من العمر 59 عاماً، أطلق على نفسه النار باستخدام سلاحه الشخصي داخل المركز، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية وشهادات زملائه تفيد بأن الحادثة جاءت على خلفية مشاكل مادية.

وبيّن المصدر أن الجهات المختصة طوّقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، فيما جرى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في الموصل لاستكمال الإجراءات القانونية.