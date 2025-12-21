انتحار عامل عراقي داخل باخرة تركية في ميناء خور الزبير

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانتحار عامل داخل باخرة تركية في رصيف 13 بميناء خور الزبير في البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث انتحار وقع في رصيف 13 بميناء خور الزبير على متن الباخرة التركية KPS-15"، مبينا أن "المتوفى (ح.ج)، من مواليد عام 1992، يعمل عاملا، ويسكن محافظة البصرة بقضاء الدير".

وأضاف أن "الجهات المختصة، بما فيها الأدلة الجنائية، حضرت إلى موقع الحادث، وتم إجراء الكشف الأصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إشعار الجهات المعنية والسيطرة المختصة".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية ترجّح أن سبب الحادث يعود إلى ظروف نفسية بواسطة حبل داخل الباخرة، دون وجود شبهة جنائية".