انتحار شاب ودهس مواطن بسيارة حكومية وضبط مخلفات حربية قرب مرقد ديني جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل عدة حوادث امنية في المحافظة ابرزها تسجيل حادث انتحار لشاب دون العشرين من عمره والعثور على مخلفات حربية قرب مرقد ديني في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شابا يبلغ من العمر 17 عاما اقدم على الانتحار رمياً بالرصاص داخل منزله بواسطة طلقة في الرأس صدرت من سلاح نوع (مسدس حكومي) يعود لوالده المنتسب في الاجهزة الامنية، حيث طوقت قوة أمنية مكان الحادث وقامت بنقل جثة الشاب الى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وتابع المصدر، ان "قوة امنية عثرت على مقذوفات حربية من مخلفات الجيش السابق خلف مرقد سيد خضير مختلفة الأنواع عبارة عن ( قنبرة هاون عيار 60 واخرى عيار 82، وصاروخ ضد الدروع، وطلقات قذيفة عيار 57 ملم، وقذيفة مدفع عيار 152)"، لافتا إلى انه "تم رفعها من قبل مفارز الدفاع المدني ومكافحة المتفجرات بدون اي حادث يذكر ".

واضاف، ان "عجلة حكومية نوع (فالفو قلاب) تابعة لوزارة التجارة دهست مواطنا في في الأربعينات من عمره وانهت حياته على الفور"، مبينا ان "الاجهزة الامنية اوقفت سائق العجلة الحكومية، والعجلة ذاتها واشعار الجهات الحكومية المختصة بذلك ".