شاب ينتحر بنحر نفسه واصابة عنصر بالداخلية بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بأن شابا انتحر بواسطة طعن نفسه بينما أُصيب منتسب في وزارة الداخلية بمشاجرة مسلحة في حادثين مختلفين بمنطقتين متفرقتين من مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بسبب معاناته من حالة نفسية اقدم شاب تولد العام 1991 على توجيه عدة طعنات لنفسه بسكين بمنطقة الرقبة بدافع الانتحار.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاته في الحال وذلك ضمن قطاع ٧٧ في مدينة الصدر.

وفي حادث اخر قال المصدر ان مشاجرة عشائرية اندلعت ضمن قطاع 24 في شارع الفلاح في مدينة الصدر تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدس) ما اسفر عن اصابة منتسب في وزارة الداخلية/ قسم الارشاد الديني.

وبين ان قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت اثنين من المتسببين بالمشاجرة.