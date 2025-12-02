انتحار شاب بالموصل.. مقتل شخص داخل فندق في البصرة

شفق نيوز- نينوى/ البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بأن شاباً أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في قرية السيبايا التابعة لناحية ربيعة شمال غرب الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "الشاب البالغ من العمر 22 عاماً فارق الحياة في الحال بعد إصابته بطلق ناري"، مشيراً إلى أن "ذويه أبلغوا الشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة الأسباب التي دفعته للانتحار".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة نقلت جثة الشاب إلى دائرة الطب العدلي في الموصل لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي البصرة، أفاد مصدر أمني آخر، بأن "القوات الأمنية تطوق فندقاً في ساحة أم المبروم وسط البصرة".

وأشار المصدر، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تطويق الفندق جاء على خلفية مقتل شخص طعناً بالسكاكين فجر اليوم".