"الأنظار إلى سوريا".. تنسيق ثلاثي لمنع هروب الإرهابيين إلى العراق

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الجمعة، عن وجود تنسيق مع التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتسلم قادة داعش العراقيين من السجون القريبة من الحدود السورية.

وقال عضو اللجنة علي نعمة البنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحدود العراقية مؤمنة بدرجة كبيرة، لكن هناك بعض المخاوف من سجون الإرهابيين الموجودة قرب الحدود السورية، رغم أنها لا تزال مؤمنة وتحت إشراف التحالف الدولي و(قسد)".

وأضاف، أن "هناك تنسيقاً عراقياً مع (قسد)، حول ضرورة عدم السماح بخروج الإرهابيين ولتسليم قادة داعش العراقيين إلى السلطات العراقية".

وعن التعاون الأمني مع الإدارة السورية الجديدة، أشار البنداوي، إلى أن "التعاون الأمني لا بد أن يكون حاضراً مع الإدارة السورية الجديدة"، مبيناً أن "زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، (في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2024) كانت إشارة واضحة بضرورة التعاون وضبط الحدود وعدم السماح بدخول الإرهابيين، فضلاً عن مناقشة ملفات أخرى".

ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم داعش، ويضم أيضاً مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.

ويقع المخيم جنوب مدينة الحسكة السورية، وهو تحت سيطرة وإدارة قوات سوريا الديمقراطية المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد علق أمس الخميس، بشأن مخيم الهول، قائلاً إن هذه المنطقة فيها الآلاف من المنتمين لداعش من العراقيين وغيرهم، مؤكداً أن العراق في العام 2021 بادر في نقل مواطنيه من ذلك المخيم، وقد اعاد منذ تلك الفترة ولغاية قبل أسبوع من الآن قرابة 300 أُسرة من ذلك المخيم أي قرابة 11 ألف شخص.

وحذر الأعرجي في مقابلة متلفزة، من حدوث خلل أمني في حال انسحاب القوات الأميركية من المنطقة وهروب الآلاف من مخيم الهول، لافتاً إلى تسلم العراق 2800 عنصر من داعش من قوات سوريا الديمقراطية.

يذكر أن مصدراً أمنياً في محافظة نينوى، أفاد في 9 كانون الثاني/يناير الجاري، بوصول 191 عائلة من عائلات عناصر تنظيم داعش إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوبي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "العراق تسلم 191 عائلة من عائلات داعش ما يعادل 710 أفراد"، مبيناً أن "هذه العائلات تتألف من سكان محافظات نينوى، صلاح الدين، والأنبار، وتعد هذه الدفعة جزءًا من الوجبة الثامنة عشرة من عمليات إعادة تأهيل العائلات".

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية بين الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تهدف إلى إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى العراق، حيث يتم نقلهم عبر منفذ ربيعة الحدودي، ثم يخضعون لتدقيق أمني في مخيم الجدعة قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.

هذا واستعاد العراق، في وقت سابق، دفعات متعددة من العائلات العراقية من مخيم الهول، حيث تم نقل 706 أشخاص من 181 عائلة في تشرين الأول/أكتوبر 2024، و185 عائلة في نيسان/أبريل 2024، و173 عائلة في حزيران/يونيو 2024، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لإغلاق مخيم الهول والحد من التهديدات الأمنية عبر الحدود مع سوريا.