الأنبار.. توقيف 8 أشخاص بتهمة إضرام النار بمكاتب "تقدم"

شفق نيوز/ أفاد مسؤول أمني في مديرية شرطة الأنبار، يوم الخميس، بالقاء القبض على ثمانية أشخاص بتهمة إضرام النار في مكاتب حزب "تقدم" التابع لرئيس مجلس النواب المنحل محمد الحلبوسي، وتمزيق صور مرشحيه، في إحدى مدن المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تنفيذ أوامر القاء قبض بحق ثمانية أشخاص من سكنة قضاء الرطبة، أقصى غربي الانبار، وذلك بعد قيامهم بحرق مكاتب حزب تقدم وتمزيق صور مرشحيه المنتشرة في شوارع القضاء".

وأوضح أن "القبض على هؤلاء جاء بعد تظاهرات انطلقت في الرطبة من قبل الاهالي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس احتجاجا على بيت شعر، القاه احد الشعراء خلال احتفال أهالي قضاء الكرمة شرقي الأنبار، بفوز المرشح هيبت الحلبوسي، أثار غضب اهالي الرطبة ودفعهم للاحتجاج".

وأشار إلى ان "هناك احتمال بوقوف جهة ما وراء ما قام به هؤلاء ودفعهم نحو التظاهر وتأجيج الشارع، وهم الان محتجزين لدى قوات الشرطة، لحين انتهاء التحقيق معهم".

وكان مسؤول محلي في الانبار قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، ان "بيت شعر" ألقي خلال حفل لاحد الفائزين بالانتخابات النيابية في الانبار، أثار غضب أهالي الرطبة ودفعهم للتظاهر في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من شيوخ ووجهاء وأبناء عشائر قضاء الرطبة غربي الانبار خرجوا، ليلة امس، بوقفة احتجاجية لاستنكار ما وصفوها بـ"الشتائم" التي تعرضت لها عشائرهم خلال احتفالات جرت بواحدة من مدن المحافظة.

وبين أن "أحد الشعراء وهو من عشيرة الحلابسة، ألقى خلال الاحتفال بفوز هيبت الحلبوسي في قضاء الكرمة، قصيدة تضمن أحد أبياتها ما نصه (أسأل بالرطبة شسوينه.. كم لحية وشارب كصينة)، ما أثار غضب سكان الرطبة ودفعهم للخروج بوقفة احتجاجية".