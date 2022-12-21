الأمن يطيح بأحد عناصر شبكة قرصنة واختراق قواعد بيانات المؤسسات الحكومية العراقية

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، بالقاء القبض أحد عناصر شبكة قرصنة واختراق قواعد بيانات المؤسسات الحكومية وذلك في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شبكة لقرصنة المعلومات واختراق قواعد بيانات لمؤسسات حكومية في محافظة ذي قار، تمكنت مفارز الأمن وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على أحد أفراد الشبكة وبحوزته جهاز حاسوب يحتوي على قاعدة بيانات حكومية".

ووفقا للبيان فإنه من خلال تدوين أقواله إعترف المتهم بارتباطه بشبكة (تهكير) يتم التواصل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه قد تمت إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.