الأمن العراقي يكشف هويات قتلى داعش في الطارمية ببغداد

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، عن هويات قتلى تنظيم داعش الذين تم تصفيتهم وإحباط مخططهم في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد بناءً على المعلومات الإستخبارية الدقيقة التي قدمها الجهاز.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن هم كلٌ من : الإرهابي حازم عدنان المكنى (براء الرفيعي) يشغل منصب ما يسمى أمني عام في قاطع شمالي بغداد، الإرهابي إبراهيم أحمد المكنى (أبو مصعب الحصوة) يشغل منصب ما يسمى آمر مفرزة المثنى في قاطع شمالي بغداد.

وأفادت الشرطة العراقية، يوم الخميس 16 من شهر شباط الجاري، بسقوط 10 من عناصر قوات الجيش العراقي بين ضحية وجريح بالهجوم الذي شنه تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وكان قائد عمليات بغداد، قد أعلن في حينيها، إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف زائري الإمام الكاظم، مشيرا الى أن القوات الأمنية قتلت مفرزة من ثلاثة "إرهابيين" أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، في حين أفاد مصدر أمني، بأن قناصا أصاب جنديا عراقيا في احد بساتين القضاء.