الأمن العراقي يفكك شبكة "عابرة للحدود" ويضبط بحوزتها كمية كبيرة من المخدرات

شفق نيوز- البصرة

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي في البصرة، يوم الخميس، عن تفكيك شبكة تجارة مخدرات "عابرة للحدود" مكونة من 11 عنصراً، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه في محافظة البصرة وبالتنسيق والتعاون مع قوة من خفر السواحل، ألقت القبض على متهمين أجنبيين بعد مراقبة بحرية استمرت لأكثر من 48 ساعة، وضبطت بحوزتهما 10كغم من مادة المارجوانا المخدرة أثناء محاولتهما تهريبها عبر المياه الإقليمية إلى داخل العراق.

وبين أن هذه العملية جزءاً من سلسلة عمليات أمنية متزامنة نفذتها مفارز الجهاز في المحافظة، أسفرت بمجملها عن اعتقال 11 متهماً من جنسيات مختلفة، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأشار إلى القبض على المتهم الأول بالجرم المشهود في مركز المحافظة، وبحوزته ثمانية آلاف حبة مخدرة من نوع ترامادول، و135 كبسولة مخدرة، فيما تم اعتقال متهم ثانٍ أثناء محاولته شراء كمية من المواد المخدرة، إضافة إلى متهم ثالث يحمل جنسية أجنبية كان يعمل وسيطاً مالياً للشبكة، يتولى إيصال الأموال إلى تجار أجانب في إحدى دول الجوار.

وأفضت التحقيقات إلى التوصل لثلاثة تجار محليين ضُبطوا جميعاً بالجرم المشهود، ليرتفع عدد المعتقلين في هذه الشبكة إلى ستة متهمين.

كما نفذت مفارز مديرية أمن البصرة عمليتين منفصلتين؛ الأولى تم خلالها استدراج تاجر مخدرات أجنبي والقبض عليه في قضاء شط العرب وبحوزته 80غراماً من مادة الكريستال، بينما أسفرت العملية الثانية عن اعتقال رجل وامرأة أجنبيين كانا ينقلان كميات من مادتي الكريستال والمارجوانا.

وقد أُحيل جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.