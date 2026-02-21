الأمن العراقي يعلن تحرير مختطفَين في إيران

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، تحرير مواطنين اثنين من أهالي مدينة السماوة، كانا قد تعرضا للاختطاف داخل إيران، وذلك بعد جهود استثنائية ومتابعة حثيثة، وبالتنسيق والتعاون المشترك مع الشرطة الإيرانية.

وبحسب بيان للداخلية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإنها "باشرت فور ورود المعلومات بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة في الجانب الإيراني، حيث أبدت قيادة الشرطة الإيرانية تعاوناً عالياً واستجابة سريعة، وبذلت جهوداً مكثفة أثمرت عن تحديد مكان وجود المختطفَين وتحريرهما بعملية نوعية، فضلاً عن إلقاء القبض على المتورطين في جريمة الاختطاف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة".

وأكدت الوزارة، أن "هذا الإنجاز يعكس مستوى التنسيق الأمني والتعاون الثنائي بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية المواطنين، أينما وجدوا"، معربة عن "بالغ شكرها وتقديرها لقيادة شرطة إيران على ما أبدته من مهنية عالية وجهود استثنائية أسهمت في إنجاح عملية التحرير وإعادة المواطنين سالمين".