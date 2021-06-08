الأمن العراقي يعتقل شخصا قتل فتاة بعد اغتصابها ويضبط كغم واحدا من المخدرات بحوزة تاجرين

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الثلاثاء القبض على متهم اقدم على اغتصاب وقتل احدى الفتيات في محافظة ميسان، فيما تم اعتقال اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما كيلو غرام من الكرستال في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢١ تم العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية في احد الاحياء بمحافظة ميسان ، وبعد التحري وجمع المعلومات لمعرفة ملابسات الجريمة وخلال (٤٨) ساعة من وقوع الجريمة ، تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض على المتهم الذي اقدم على ارتكاب هذا الجرم الشنيع في حي الحسين من المحافظة اعلاه.

وأوضح البيان أن المتهم اعترف صراحةً قيامه بقتل المجنى عليها بعد ان حضرت لغرض التسول وقام بأغتصابها ومن ثم قتلها خنقاً.

من جانب آخر تم القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة في محافظة بغداد وبالجرم المشهود وبحوزتهما كيلو غرام واحد من مادة الكرستال المخدرة ومسدس ومواد اخرى تستخدم للتعاطي

حيث تم تدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية.