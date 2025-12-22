الأمن العراقي ‏يعتقل شبكة تهريب مخدرات دولية بعملية في سوريا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن اعتقال شبكة تهريب مخدرات دولية بعملية مشتركة مع جهاز مكافحة المخدرات السوري.

وقال مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، العميد زياد محارب القيسي، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "‏عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أربع مطلوبين دوليين وضبط بحوزتهم 200 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون".

وأضاف أن "العملية نفذت داخل الأراضي السورية بالتعاون قوات الأمن هناك"، مشيراً إلى أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".