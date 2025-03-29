الأمن العراقي يطيح بتاجر مخدرات والقضاء يحكمه بالإعدام

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن (الوطني) العراقي، يوم السبت، الإطاحة بتاجر مخدرات خطير في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجهاز، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية أطاح بها جهاز الأمن الوطني بأحد أخطر تجار المخدرات في بغداد، بعد متابعة استخبارية دقيقة".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن ضبط 1350 لاصقة مخدرة من مادة LSD، وأكثر من 12 كيلوغرام من الماريجوانا، و800 غرام من الكوكايين، إضافة إلى 1850 حبة مخدرة وأدوات تعاطٍ".

وأوضح الجهاز، أن "المتهم أُلقي القبض عليه بالجرم المشهود، وأُحيل إلى محكمة الكرخ الثالثة، وحكم عليه بالإعدام وفق المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات.