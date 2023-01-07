الأمن العراقي يضبط معملا لتكرير النفط ويصادر نحو 3 ملايين لترٍ مهرب

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، بضبط معمل لتكرير النفط ومصادرة نحو 3 ملايين لترٍ مهرب في محافظة بابل.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، أن مفارزه في المحافظة المذكورة تمكنت من مداهمة معمل لتكرير النفط غير المجاز وضبط نحو (3) ملايين لترٍ معبأة بعشرين خزاناً، وأختاماً مزورة تعود إلى وزارة النفط، فضلاً عن ضبط بوجرات مزورة ومعدات فنية تستعمل في عمليات التهريب.

وأضاف الجهاز في بيانه ان مفارزه تمكنت أيضا في محافظات (صلاح الدين، وديالى، وكركوك، والديوانية ، ونينوى) من إحباط عمليات تهريب (288) ألف لترٍ من المشتقات النفطية خلال ضبطها مرآباً وساحة تستخدم لخزن المشتقات النفطية المهربة، إضافةً إلى ضبط ومصادرة (11) عجلة والقبض على (8) متهمين.

وهذا وقد تمت إحالة المضبوطات وجميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل، وفقا للبيان.