الإعدام لإرهابي شارك باغتيال نائب رئيس محكمة استئناف كركوك

شفق نيوز- كركوك

أصدرت محكمة جنايات كركوك، يوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مجرم شارك في قتل نائب رئيس محكمة استئناف كركوك، ومنتسبين في القوات الأمنية.

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإرهابي اشترك مع مجموعته الإرهابية باغتيال القاضي عيدان حسن خلف سنة 2014 في قرية شميط التابعة لناحية الزاب، فضلا عن المشاركة بعمليات قتل واعتقال عدد من المواطنين والمنتسبين في القوات الأمنية بغية اثارة الخوف والرعب بين الناس تحقيقا لغايات إرهابية".

وأضاف البيان، أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.