الإعدام بحق امرأة ضُبط بحوزتها 10 كغم من المخدرات في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أصدرت محكمة جنايات البصرة، يوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مدانة ضبطت بحوزتها كمية من المواد المخدرة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانة كانت بحوزتها 10 كيلوغرام من المواد المخدرة نوع المثيل امفيتامين والترامادول والحشيشة".

وأضاف أنه "صدر الحكم بحقها وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم الثلاثاء 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تفكيك 1200 شبكة محلية و دولية للاتجار بالمخدرات مع ضبط ومصادرة أكثر من 14 طنا من المواد المخدرة المختلفة خلال ثلاث سنوات من عمر حكومة تصريف الاعمال الحالية.