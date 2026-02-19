الإطاحة بمشعوذ أجنبي في بغداد وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث سير بصلاح الدين

شفق نيوز- بغداد/صلاح الدين

تمكّنت القوات الأمنية في العاصمة بغداد، مساء الخميس، من الإطاحة بمشعوذٍ أجنبي قالت إنه يمارس أعمالاً غريبة، في حين أُصيب ثلاثة أشخاص إثر حادث سير مروّع في محافظة صلاح الدين.

ففي العاصمة بغداد، تمكّنت مفارز قاطع نجدة البياع، التابعة إلى قيادة شرطة بغداد الكرخ، وأثناء تنفيذها الممارسات الأمنية الاعتيادية ضمن قاطع المسؤولية، من إلقاء القبض على شخص أجنبي الجنسية مخالفٍ لشروط الإقامة، بعد التأكد من أن جواز سفره يحمل إقامةً منتهية.

وقال بيان صادر عن الشرطة، إن "المعلومات أشارت إلى أن المتهم كان يمارس أعمال الشعوذة ويدّعي قدرته على حلّ المشاكل بطرق غير قانونية، مستغلاً حاجة بعض المواطنين، حيث ضُبط بحوزته عددٌ من الأغراض المستخدمة في أعمال الشعوذة وأدعية ومواد أخرى غريبة تُستعمل لإيهام الضحايا".

وأشار البيان، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً، وتسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفق القانون.

وأكدت قيادة شرطة بغداد الكرخ استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المخالفين وكل من يحاول استغلال المواطنين، داعيةً إلى الإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر رقم الطوارئ (911).

وفي محافظة صلاح الدين، أصيب ثلاثة أشخاص أحدهم حالته حرجة، إثر حادث تصادم دراجات نارية في قضاء طوز خورماتو.

وقال مصدر طبي في القضاء لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أشخاص أُصيبوا جرّاء حادث سير مروّع وقع بين ثلاث دراجات نارية وسط القضاء، ما استدعى استنفار الكوادر الطبية لنقل المصابين وتقديم الإسعافات العاجلة لهم.

وأضاف المصدر أن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين الدراجات في أحد الشوارع الرئيسية، ما أدى إلى إصابة سائقيها الثلاثة بجروح متفاوتة، مبيناً أن "أحد المصابين تعرّض لإصابات بليغة ووصفت حالته بالحرجة، فيما يعاني الآخران من كسور وجروح متفرقة".

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن "فرق الإسعاف نقلت المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى القضاء، حيث باشرت الكوادر الطبية بإجراء الفحوصات وتقديم العلاج اللازم، مع إدخال المصاب ذي الحالة الخطرة إلى ردهة الطوارئ لتلقي العناية المركزة".

وأشار المصدر إلى أن الحوادث التي تتسبب بها الدراجات النارية تتكرر في القضاء، غالباً بسبب السرعة العالية وعدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن غياب وسائل السلامة، مؤكداً فتح الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.