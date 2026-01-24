الإطاحة بمبتز حاول إيقاف مشروع خدمي في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم السبت، بإلقاء القبض على متهم بابتزاز وتهديد أحد المقاولين بإيقاف العمل بمشروع خدمي في قضاء الدير شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت بعد ورود معلومات تفيد بتعرض أحد المقاولين للتهديد والمطالبة بمبلغ مالي قدره 30 مليون دينار مقابل السماح له بمواصلة العمل، حيث جرى التحرك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية مشتركة شُكّلت من دورية النجدة ومركز الشرطة المختص وفوج طوارئ شمال البصرة، ونفذت واجبها في إحدى مناطق قضاء الدير، ما أسفر عن إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود".

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لفرض سلطة القانون وحماية بيئة الاستثمار في المحافظة.