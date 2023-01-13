الإطاحة بـ"أخطر" عصابة مختصة بتجريف المقابر وبيعها وانتحار امرأة في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، بمحافظة النجف، يوم الجمعة، باعتقال اخطر عصابة في المحافظة مختصة بتجريف المقابر وبيعها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية خاصة داهمت وكر عصابة داخل مقبرة وادي السلام بالنجف واعتقلت 4 أشخاص، فيما تطارد مجموعة أخرى تنتمي لذات العصابة".

وبين المصدر، ان "هذه العصابة من اخطر عصابات المحافظة وهي مختصة بتجريف المقابر القديمة وبيعها للمواطنين لدفن موتاهم على أنها مقابر جديدة".

في السياق، أفاد المصدر ذاته، بانتحار امرأة في محافظة النجف تبلغ من العمر 19 عاما.

وقال المصدر، إن "المرأة اقدمت على شنق نفسها داخل منزلها الواقع بمنطقة المزارع"، مشيرا إلى أن "سبب الانتحار يعود لخلافات مع زوجها".