الإطاحة بعصابة سرقت 62 مليون دينار من مطعم في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأحد، بإلقاء القبض على عصابة مسلحة سرقت 62 مليون دينار خلال عملية سطوٍ على أحد المطاعم في منطقة رحيم آوه شمالي المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في مطعم شاخوان الواقع مقابل مركز شرطة رحيم آوه قرب محال الفيترية، حيث اقتحمت العصابة المؤلفة من ثلاثة أشخاص ملثمين المكان وسرقوا المبلغ المذكور تحت تهديد السلاح، قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "قوة من قسم مكافحة الإجرام باشرت عملية تتبعٍ عاجلة للعصابة، وتمكنت خلال وقتٍ قياسي من تحديد هويات المتورطين ومواقع تواجدهم، ومن ثم القبض عليهم الواحد تلو الآخر".

وأوضح أن العملية جرت بعد جهدٍ استخباري وميداني مكثّف، مشيراً إلى أنه تم استعادة كامل المبلغ المسروق والبالغ 62 مليون دينار، فيما جرى ضبط السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة.

وبيّن المصدر أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بتنفيذهم عملية السرقة، وأنهم كانوا يخططون لمغادرة المدينة خلال الساعات التالية، إلا أن سرعة التحرك الأمني حالت دون ذلك.

وأكد أن التحقيقات ما تزال جارية بإشراف القضاء، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.