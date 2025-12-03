تاجر سلاح يمارس السحر ضمن 48 معتقلاً في 3 محافظات (صور)

شفق نيوز- واسط/ ديالى/ كركوك

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، اعتقال 48 شخصاً بينهم تاجر سلاح يمارس السحر والشعوذة، وآخرين متلبسين بحيازة قطع أثرية ثمينة، وذلك في عمليات أمنية منفصلة شملت محافظات واسط وديالى وكركوك.

وذكرت قيادة شرطة كركوك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحصيلة الأمنية لعملياتها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن القبض على 45 مطلوباً للقضاء في مختلف مناطق المحافظة".

وأضاف البيان أن "دوريات شرطة النجدة تمكنت من ضبط مسدسين اثنين وبندقية واحدة، مع القبض على حائزي الأسلحة، فضلاً عن القبض على 3 متسولين، وتنفيذ 4 أوامر قبض قضائية أخرى في مناطق متفرقة، كما أوقفت الدوريات 4 أشخاص متورطين في مشاجرات آنية، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية".

إلى ذلك، قالت قيادة شرطة محافظة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "سيطرة أمنية مشتركة تمكنت من اعتقال متهمين من سكنة العاصمة بغداد، متلبسين بحيازة قطع أثرية ثمينة، شملت ثلاثة تماثيل وثلاثة أختام أسطوانية، وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي ديالى، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، "اعتقال شخص وضبط بحوزته أسلحة ومستلزمات تُستخدم في أعمال السحر والشعوذة، داخل أحد الدور السكنية في قضاء المقدادية".