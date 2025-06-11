النزاهة توقع بمنتحل صفة "ضابط في مطار بغداد" مارس الابتزاز من داخل السجن

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تمكن ملاكاتها من الإيقاع بمتهم انتحل صفة ضابط في مطار بغداد الدولي، كان يمارس أعمال المساومة والابتزاز من داخل أحد السجون.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت بناءً على مذكرة قبض وتفتيش قضائية، وبإشراف وتنسيق مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مشيرة إلى أنها شكّلت فريق عمل من مديرية تحقيق بغداد للتحري والتقصي عن معلومات وردت إليها بشأن المتهم.

وأوضحت أن المعلومات أفادت بانتحال المتهم صفة ضابط في مطار بغداد الدولي وممارسته لعمليات مساومة وابتزاز. وتمكّن فريق المديرية، بعد جهود تحرٍ وتقصٍ مضنية وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، من تحديد موقع المتهم.

وتبين لاحقاً، وفق الهيئة، أن المتهم محكوم عن جريمة سرقة ومودع في دائرة الإصلاح العراقية، وكان يمارس عمليات الابتزاز من داخل السجن، حيث تم تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقه.

وأكدت الهيئة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل، وعرض المتهم والمبرزات الجرمية المضبوطة على قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق.