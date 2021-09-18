النجف: إصابة عنصر أمني باشتباك مع مروجي مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم السبت، بأن عنصرا أمنيا سقط جريحا في اشتباك مسلح وسط المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مروجين للمخدرات يستقلون دراجة نارية بمنطقة النداء وسط النجف حاولت إحدى السيطرات الأمنية إيقافهم بكمين أمني، الا ان المروجين فتحوا نيران اسلحتهم على المفرزة الأمنية وأصابوا أحد عناصرها بجروح خطرة".

وبين المصدر، أن "أفراد العصابة تمكنوا من الهرب بين الشوارع الضيقة للمنطقة بعد اشتباك مسلح مع القوات الأمنية"، لافتا إلى أن "تعزيزات أمنية وصلت لمكان الحادث وقامت بنقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت بحملة متابعة لأفراد العصابة".