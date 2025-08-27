النجف.. انتحار مطلوب وأخ يقتل شقيقته بسبب "الريوگ"

شفق نيوز- النجف

أقدم شخص مطلوب للقوات الأمنية، يوم الأربعاء، على الانتحار، فيما قتل أخ شقيقته عقب خلاف على وجبة فطور "الريوگ" في محافظة النجف.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مطلوباً على قضايا مخدرات أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة سلاح كلاشنكوف في أحد شوارع منطقة البراكية وسط مدينة النجف".

وفي حدث آخر، أشار المصدر، إلى أن "شاباً أقدم على قتل شقيقته بواسطة سكين حادة بعد خلاف على وجبة (الريوگ) الصباحية داخل منزلهما بقضاء المناذرة جنوبي النجف".

وأضاف أن "الشاب يعاني من اختلال في عقله"، مشيراً إلى "نقل الجثة للطب العدلي والتحفظ على القاتل في قسم الأحداث كونه حدث".