النجف.. الإطاحة بعصابة استهدفت 25 سائق دليفري

شفق نيوز/ وقفة احتجاج سابقة لسائقي "الدليفري" في السليمانية

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، مساء اليوم السبت، باعتقال عصابة متهمة بتنفيذ 25 عملية سرقة وتسليب لأصحاب دراجات التوصيل "الدليفري".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "قوة أمنية خاصة أطاحت بخمسة لصوص في محافظة النجف شكلوا عصابة كانت مهمتها سرقة وتسليب أصحاب دراجات الدليفري وسط المحافظة".

وكشف أن "المعتقلين نفذوا أكثر من 25 عملية سرقة وتسليب خلال الفترة الماضية، وتم اعتقالهم وفق أوامر قبض قضائية استناداً لأحكام المواد 405 و 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".