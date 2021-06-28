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الموصل.. الحزن يخيّم على إحدى قاعات الإمتحانات بسبب مقتل تلميذ بعبوة ناسفة

Category: أمـن

Date: 2021-06-28T07:52:21+0000
الموصل.. الحزن يخيّم على إحدى قاعات الإمتحانات بسبب مقتل تلميذ بعبوة ناسفة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الإثنين، بأن طفلاً قتل بانفجار عبوة ناسفة غربي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العبوة انفجرت على الطفل بالقرب من قرية عزيز التابعة ناحية القحطانية الواقعة غرب مدينة الموصل حينما كان يرعى قطيعا من الاغنام يعود لعائلته"، موضحا أن "الانفجار ادى الى مقتله بعد ذلك".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أحد معلمي الطفل بمدرسته نشر صورة لمكانه في قاعة الامتحانات وعلق عليها، "لم يكن سلمان صبري موجوداً بين اصدقائه اليوم".

وتابع أن اصدقاء الطفل ومعلميه انهاروا بالبكاء عندما شاهدوا مقعده فارغ وهو غير موجود، مضيفا قد تأخر توزيع الاسئلة لنصف ساعة تقريباً.

ويدرس سلمان في مدرسة ضمن ثلاث مدارس تدرس باللغة الكردية في ناحية القحطانية وتعمل وفق نظام التعليم في إقليم كوردستان.

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