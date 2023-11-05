"المقاومة العراقية" تستهدف قاعدة أمريكية في الحسكة السورية بطيران مسير

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأحد، عن استهداف قاعدة امريكية غرب مدينة الحسكة السورية بطائرات مسيرة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن أفرادها استهدفوا قاعدة "تل بيدر" الأمريكية غرب مدينة الحسكة السورية، بالطيران المسيّر، مؤكدة أنه تمت إصابتها بشكل مباشر.

وأمس، هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، بأن زيارة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن للعراق "ستقابل بتصعيد غير مسبوق"، واشار الى ان الكتائب ستغلق السفارة الامريكية بطريقة "خاصة غير سلمية".

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد.