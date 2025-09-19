المخابرات العراقي يؤكد: الـ47 فرنسيا نقلوا للعراق بتهم إرهابية

شفق نيوز- بغداد

أكد جهاز المخابرات العراقي، يوم الجمعة، نقل 47 مواطنا فرنسيا من سوريا للعراق، وهم من عناصر تنظيم داعش.

وقال الجهاز في بيان له، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض وسائل الاعلام، تداولت خبراً عن نقل 47 مواطناً فرنسياً من مناطق شمال شرق سوريا إلى العراق، وبهذا الصدد يؤكد جهاز المخابرات الوطني أن المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمة بعضهم في جرائم إرهابية داخل العراق خلال الاعوام 2014 – 2017".

وأضاف أن "المتهمين مارسوا أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق، حيث جرت عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية بناءً على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت اشراف القضاء وسيتم محاكمتهم وفق القوانين العراقية".

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يوم أمس الخميس، عن تسلم السلطات العراقية 47 فرنسيا كانوا محتجزين في شمال شرق سوريا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، وذلك تمهيدا لمحاكمتهم.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن ثلاثة مسؤولين أمنيين عراقيين، قولهم: "ستتم إحالة الفرنسيين المذكورين إلى القضاء في العراق لمحاكمتهم بتهم الإرهاب".

ووفقا للمسؤولين العراقيين المذكورين، كان هؤلاء الفرنسيون محتجزين في أحد مراكز الاعتقال الواقعة في شمال شرق سوريا، ضمن نحو 9 آلاف شخص متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش وتشرف على حراستهم قوات قسد التي يقودها الكورد بدعم من الولايات المتحدة، وذلك قبل أن يتم تسليمهم إلى العراق منذ شهر ونصف الشهر. ولم يتم الإعلان عن عملية نقلهم من قبل.