المخابرات العراقية تفكك عصابة "غسيل أموال" في مطار النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، اليوم الأحد، بأن جهاز المخابرات العراقي تمكن من تفكيك عصابة متخصصة بتهريب العملة في مطار النجف الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لجهاز المخابرات داخل مطار النجف الدولي نجحت في تفكيك عصابة متخصصة بتهريب العملة وغسيل الأموال، واعتقال ثلاثة من أفرادها، مع ملاحقة آخرين".

وأضاف أن "القوة الأمنية ضبطت بحوزة أفراد العصابة قرابة 50 مليون دينار عراقي كانت معدة للتهريب خارج العراق عبر مطار النجف الدولي".