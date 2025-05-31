المخابرات العراقية تطيح بمجموعة حاولت اغتيال إعلامية شهيرة قبل أشهر

شفق نيوز/ أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم السبت، اعتقال شبكة حاولت اغتيال إحدى الإعلاميات خلال شهر شباط/فبراير الماضي، بعملية استباقية ومتزامنة في أكثر من محافظة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهاز المخابرات الوطني يواصل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة الامن والاستقرار في العراق، وفي إنجاز جديد تمكن رجال المخابرات وبالتنسيق مع القضاء من تنفيذ عملية استباقية أسفرت عن اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في العراق".

وأوضح، أنه "تم تنفيذ العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية على صلة بمحاولة شروع بالقتل استهدفت إحدى الإعلاميات خلال شهر شباط الماضي، حيث تم التوصل من خلالها إلى أذرع الشبكة الداخلية وارتباطاتها الخارجية، وبعد استحصال الموافقات القضائية وتحديد أماكن تواجد عناصرها داخل العراق تمت مداهمة أوكارهم واعتقالهم بعملية استباقية ومتزامنة في أكثر من محافظة".