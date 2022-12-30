الكشف عن طبيعة الانفجار الغامض في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في صلاح الدين طبيعة انفجار غامض، صباح الجمعة، وقع في اطراف قضاء الدجيل جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات الامن اجرت تدريبات دورية وتعبوية شرقي قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين باطلاق قذائف ومقذوفات ما اثار ضجة شعبية وتأويلات غير دقيقة للحادث.

ونفى المصدر وقوع اي انفجار خارج سيطرة قوات الامن وان اصوات التدريب نسبية وغير مثيرة للقلق

لكن مصادر غير رسمية ذكرت ان انفجار الدجيل هو عبوة قديمة خلفها تنظيم داعش انفجرت دون اي خسائر او اصابات تذكر.

وتعد اطراف قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين مناطق وقواطع ساخنة بسبب ارتباطها الحدودي باطراف شمالي بغداد الساخنة واطراف صلاح الدين التي تحوي بؤر واوكار لداعش .