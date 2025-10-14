الكشف عن تفاصيل مجزرة .. امرأة تنحر أُسرة زوجها بسكين جنوبي العراق

شفق نيوز - الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية ألقت القبض على امرأة أقدمت على قتل أفراد أُسرة زوجها من خلال نحرهم بسكين، وذلك بعد أقل من ساعة على وقوع الجريمة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن عملية الإطاحة بالمتهمة جاءت بعد تنفيذ عملية نوعية اعتمدت قيادة الشرطة فيها على معلومات دقيقة وجهد استخباري مكثف، أسفر عن تحديد موقعها والقبض عليها.

وأوضح البيان أن المتهمة القي القبض عليها "بعد أن أقدمت على نحر والد زوجها، ووالدته، وشقيقته داخل منزلهم باستخدام سكين، بسبب خلافات عائلية سابقة".

ووفقا لقيادة الشرطة فـ"قد تم تصديق أقوال المتهمة قضائياً تمهيداً لإحالتها إلى القضاء لتنال جزائها العادل".

وكان مصدر امني قد افاد مساء أمس الاثنين لوكالة شفق نيوز بـ"مقتل عائلة مكوّنة من أب وأم وطفليهما في حي رفعت بالمحافظة".

كما أعلن قائد شرطة الديوانية اللواء نجاح البياتي، في بيان له، "إلقاء القبض على القاتل بعد نصف ساعة من الجريمة".