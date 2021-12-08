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الكاظمي يخاطب من مخمور "التنظيمات الإرهابية": لا تتوهموا فنحن لكم بالمرصاد

Category: أمـن

Date: 2021-12-08T09:01:47+0000
الكاظمي يخاطب من مخمور "التنظيمات الإرهابية": لا تتوهموا فنحن لكم بالمرصاد

شفق نيوز/ توعد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، بملاحقة مسلحي تنظيم داعش واحدا تلو الآخر.

جاء حديث الكاظمي خلال اجتماع موسع مع القيادات الأمنية من الجيش والشرطة والبيشمركة في مقر المحور السادس بقضاء مخمور.

وقال الكاظمي، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "نتواجد اليوم في قضاء مخمور للاطلاع على أحواله، والوقوف على الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة التهديدات الإرهابية، والحيلولة دون تكرار الخرق الأمني الذي تعرض له من قِبل فلول عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف، "من هنا ومن أرض المعركة، أقول للتنظيمات الإرهابية: لا تتوهموا، نحن لكم بالمرصاد نلاحقكم واحداً واحداً"، مردفا بأن "قياداتكم نصيدها واحداً تلو الآخر، ونلحق القصاص العادل بهم، والزمر المتشرذمة منكم هي تحت رصد أبطالنا في القوات الجوية وعلى الأرض، قواتنا بمختلف صنوفها تقف أمامكم بقوة وشجاعة".

وأشار إلى أنه "لا مجال لعودة داعش مهما حاولت فلوله المهزومة"، مبينا أن "قواتنا الأمنية متناسقة ومتآلفة، وقوية، وتعمل يداً بيد في مواجهة الإرهاب، وليس هناك ما يسمى ببيئة آمنة أو حاضنة للإرهاب".

وتابع الكاظمي بالقول، "مجتمعنا بمختلف مكوناته وأطيافه رفض الإرهاب، وقاتل زمره الخائنة ومرتزقته الرخيصة"، مشددا على أن "الشعب العراقي واحد وموحد أمام كل التحديات، وقواتنا الأمنية قادرة في الأمس واليوم وغداً على ردع كل من يهدد أمن العراق واستقراره".

وبالتزامن مع زيارة الكاظمي للمنطقة، أطلقت قوات البيشمركة والجيش العراقي عمليتين عسكريتين مشتركتين على الحدود الفاصلة بينهما في محافظتي كركوك وديالى لملاحقة فلول "داعش".

وتأتي العمليتين بعد تزايد وتيرة هجمات داعش في مناطق الفراغات الأمنية بين الجانبين خلال الأسبوعين الأخيرين، واستهدفت الهجمات بالأخص قوات البيشمركة وأوقعت ضحايا في صفوفها.

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