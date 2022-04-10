سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً وعسكرياً ويصدر جملة مقررات

Category: أمـن

Date: 2022-04-10T12:08:51+0000
الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً وعسكرياً ويصدر جملة مقررات

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً للقيادات الأمنية والعسكرية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

وجرى خلال الاجتماع وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث سير تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بشهر رمضان، ومتابعة العمليات الأمنية التي تلاحق فلول داعش المنهزمة وتطهير أوكارها، فضلاً عن إجراءات حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتركيز الجهد الاستخباري وحصيلة نتائجه".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بـ"أداء القوات المسلحة، وتنامي قدراتها التنفيذية، وتسارع مؤشرات بناء القدرات الأمنية والعسكرية".

وشدد الكاظمي خلال الاجتماع على "سابق توجيهاته برفع مستوى الانتباه، والتركيز الأمني خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجهد الاستخباري، وحماية المواقع الحيوية، والبنى التحتية".

وأكد أن "تعزيز دور القوات المسلحة والارتقاء بأدائها يتطلب بذل المزيد من الجهد، وتكريس أحدث الطرق والوسائل التقنية والتدريبية".

وتقرّر خلال الاجتماع اعتماد إجراءات تعزيز القدرات والإمكانات العسكرية، وتهيئة المعسكرات النموذجية خارج المدن واستكمال تجهيزها، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجي في الجانب التسليحي، وتعزيز المشاركات في المعارض الدولية والنشاطات العالمية في هذا الشأن.

وأقرّ الاجتماع جملة مقررات تهدف إلى تعزيز مستوى أداء القواعد الجوية وتأهيلها من النواحي كافة؛ لتكون بمصاف أفضل القواعد الجوية لجيوش العالم، وتأهيل مخازن الأعتدة المستخدمة حالياً والارتقاء بمواصفاتها حسب الحاجة إليها، فضلاً عن تكثيف الإجراءات المعززة لبقية الصنوف الساندة والأساسية لرفع الأداءين الأمني والعسكري.

related

الكاظمي يصدر أمراً ديوانياً بشأن ضباط الداخلية

Date: 2021-07-08 13:59:57
الكاظمي يصدر أمراً ديوانياً بشأن ضباط الداخلية

الكاظمي يوجه بالكشف عن مصير المختطفين والمغيبين

Date: 2020-05-17 13:29:50
الكاظمي يوجه بالكشف عن مصير المختطفين والمغيبين

نداء "عاجل" للكاظمي بعد "عودة حليمة لعادتها القديمة"

Date: 2021-08-04 17:41:58
نداء "عاجل" للكاظمي بعد "عودة حليمة لعادتها القديمة"

خبير عسكري روسي يكشف دوراً لعميل مخبر بمحاولة اغتيال الكاظمي

Date: 2021-11-08 08:46:27
خبير عسكري روسي يكشف دوراً لعميل مخبر بمحاولة اغتيال الكاظمي

كشف كواليس زيارة الكاظمي إلى الفلوجة وأسبابها غير المعلنة

Date: 2020-12-11 18:12:12
كشف كواليس زيارة الكاظمي إلى الفلوجة وأسبابها غير المعلنة

ذوو ضحايا مجزرة "البو دور" يرفضون تشييع الجثامين ويطالبون بحضور الكاظمي

Date: 2021-03-12 11:21:26
ذوو ضحايا مجزرة "البو دور" يرفضون تشييع الجثامين ويطالبون بحضور الكاظمي

الكاظمي يتوجه الى ذي قار لمتابعة فاجعة مستشفى الحسين

Date: 2021-07-12 20:43:35
الكاظمي يتوجه الى ذي قار لمتابعة فاجعة مستشفى الحسين

الكاظمي يعتزم إشراك البيشمركة بعمليات عسكرية .. ياور: نحن مستعدون

Date: 2020-06-02 11:09:57
الكاظمي يعتزم إشراك البيشمركة بعمليات عسكرية .. ياور: نحن مستعدون