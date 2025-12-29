القوات الأمنية تصادر كميات كبيرة من الألعاب النارية شرقي بغداد

شفق نيوز- بغداد

نفذت القوات الأمنية، يوم الاثنين، حملة أمنية واسعة على مراكز بيع الألعاب النارية شرقي العاصمة بغداد، أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من هذه المواد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ ساعات الصباح، نفذت القوات الامنية الحملة على تلك المراكز في منطقة جميلة الصناعية شرقي بغداد".

وأضاف أن "الحملة شملت عدداً من المحال المخالفة، حيث جرى إخضاع أصحابها لتعهدات خطية بعدم بيع أو تداول الألعاب النارية مستقبلاً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين"، مشيرا إلى "مصادرة كميات كبيرة من هذه المواد".

ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة أمنية لضبط الألعاب النارية ومنع تداولها وذلك مع قرب حلول أعياد رأس السنة الميلادية والتي يستخدمها المحتفلون بكثرة مما تؤدي الى وقوع اصابات بين صفوفهم و حوادث حرائق في نهاية وبداية كل سنة.

وتوعدت قيادة عمليات بغداد، في 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم الألعاب النارية في احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، لكونها تشكل خطراً على السلامة العامة.

ومنذ مساء 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بدأت مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد والاستعدادات لرأس السنة الميلادية الجديدة في العديد من المدن العراقية.