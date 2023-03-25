القوات الخاصة في ديالى تبدأ المرحلة الثانية من عمليات فرض القانون

شفق نيوز/ اكد مصدر عسكري رفيع في ديالى، يوم السبت، بدء المرحلة الثانية من العمليات الامنية للقوات الخاصة التي دخلت المحافظة خلال الشهر الجاري لفرض الأمن والقانون وإنهاء المجازر الدموية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات الفرقة الخاصة تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من اعتقال اكثر من 2150 مطلوبا بتهم مختلفة أبرزها القتل والخطف والابتزاز بناءً على أوامر من القائد العام للقوات المسلحة ضمن المرحلة الاولى من خطة فرض القانون في مناطق ديالى.

وأشار الى، انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية لتعقب المطلوبين في وحدات إدارية متعددة وبالتنسيق مع التشكيلات الامنية والاستخبارية وضمن حدود الوحدات الإدارية، فيما تتولى قوات الجيش والحشد دعم الخطة بتأمين حدود الوحدات الإدارية والمناطق المحيطة بها.

ولفت المصدر الى، أن قوات الفرقة الخاصة نفذت مهامها في عموم الوحدات الادارية باستثناء ناحية ابي صيدا الساخنة 30 كم شمال شرق بعقوبة، والتي تتواجد فيها قوات الرد السريع منذ اكثر من عامين وحققت نتائج امنية كبيرة في انهاء سطوة العصابات والحد من النزاعات والاقتتال العشائري.

وكشف المصدر عن مساع وخطط لزيادة إعداد القوات الخاصة الخارجية في ديالى لبسط الامن بشكل تام واعادة انتشار القطعات الامنية وتوزيع المهام الأمنية .

ونفذت قوات الفرقة الخاصة في ديالى خلال الأسابيع الماضية عمليات امنية شاملة في عدة وحدات ادارية لملاحقة واعتقال مطلوبين متنفذين مرتبطين بجهات متنفذة وشخصيات سياسية ومسؤولين على خلفية المجازر والاغتيالات التي شهدتها مناطق ديالى.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد وجهّ، يوم الأربعاء الثامن من شهر آذار/مارس الجاري، بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى ديالى، كما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة.