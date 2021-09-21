إعادة انتشار القطعات العسكرية في الطارمية شمالي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي يوم الثلاثاء إعادة انتشار القطعات العسكرية في مناطق قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "ووفق الخطط الأمنية الجديدة تمت إعادة الانتشار للقطعات العسكرية والأفواج بعد العمليات الامنية التي جففت منابع الإرهاب في القضاء، إذ باشرت قوات من اللواء بتمشيط المناطق المفتوحة والبعيدة عن مراكز القرى والمدن ضمن القضاء لغرض تأمينها من وجود عناصر داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أنه "تم ردم المبازل الجافة التي يستخدمها عناصر داعش في الاختباء ومهاجمة القوات الأمنية أو والمدنيين".

وأطلق الجيش العراقي والحشد الشعبي، 14 آب 2021، عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر داعش وتأمين الطارمية شمالي بغداد بعد ان شن التنظيم هجمات واسعة طالت المدنيين والقوات الامنية في القضاء ذات الغالبية السنية.