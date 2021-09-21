سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إعادة انتشار القطعات العسكرية في الطارمية شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-09-21T13:18:49+0000
إعادة انتشار القطعات العسكرية في الطارمية شمالي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي يوم الثلاثاء إعادة انتشار القطعات العسكرية في مناطق قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "ووفق الخطط الأمنية الجديدة تمت إعادة الانتشار للقطعات العسكرية والأفواج بعد العمليات الامنية التي جففت منابع الإرهاب في القضاء، إذ باشرت قوات من اللواء بتمشيط المناطق المفتوحة والبعيدة عن مراكز القرى والمدن ضمن القضاء لغرض تأمينها من وجود عناصر داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أنه "تم ردم المبازل الجافة التي يستخدمها عناصر داعش في الاختباء ومهاجمة القوات الأمنية أو والمدنيين".

وأطلق الجيش العراقي والحشد الشعبي، 14 آب 2021، عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر داعش وتأمين الطارمية شمالي بغداد بعد ان شن التنظيم هجمات واسعة طالت المدنيين والقوات الامنية في القضاء ذات الغالبية السنية.

related

إرتفاع حصيلة الجرحى بتفجير إستهدف الحشد غربي الانبار

Date: 2021-01-15 11:02:14
إرتفاع حصيلة الجرحى بتفجير إستهدف الحشد غربي الانبار

جرحى من الحشد الشعبي بانفجار شمالي بغداد

Date: 2021-08-20 18:41:09
جرحى من الحشد الشعبي بانفجار شمالي بغداد

الأمن العراقي يعتقل عنصرين بداعش ارتكبا مجزرة بحق 50 شخصا

Date: 2020-09-15 11:55:55
الأمن العراقي يعتقل عنصرين بداعش ارتكبا مجزرة بحق 50 شخصا

مسلحون يُجهزون على شرطي في بغداد

Date: 2020-08-13 18:01:37
مسلحون يُجهزون على شرطي في بغداد

بحادث هو الثاني من نوعه خلال ايام .. الامن العراقي يعتقل رجلا وامرأة باعا أبنهما

Date: 2021-01-02 11:09:46
بحادث هو الثاني من نوعه خلال ايام .. الامن العراقي يعتقل رجلا وامرأة باعا أبنهما

الإعلام الأمني يعلن نتائج العملية العسكرية في الطارمية

Date: 2021-03-03 09:53:20
الإعلام الأمني يعلن نتائج العملية العسكرية في الطارمية

إنطلاق عمليتين أمنيتين في العراق

Date: 2021-03-03 04:32:03
إنطلاق عمليتين أمنيتين في العراق

هجوم الطارمية يخلف ضحية و7 جرحى

Date: 2021-06-04 20:43:00
هجوم الطارمية يخلف ضحية و7 جرحى