القوات الامنية تقتحم منزل "أبو درع" شرقي بغداد وتصادر اسلحة وذخائر

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بأن قوة مشتركة نفذت عملية اقتحام لمنزل "أبو درع" شرقي العاصمة بغداد عقب صدور مذكرة قبض بحقه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "أبو درع" وأفراد عائلته تمكنوا من الفرار من منزلهم الكائن في القطاع 74 في مدينة الصدر قبل وصول القوة المنفذة لأمر القبض الصادر بحقهم.

وأضاف المصدر أن القوة الأمنية ضبطت داخل المنزل "كدساً" ضخماً من الأسلحة والعتاد، شملت أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، فضلاً عن مقذوفات وصواريخ متنوعة مضادة للأشخاص والدروع، مشيراً إلى أن العملية تمت بإسناد من الاستخبارات والشرطة الاتحادية.

يأتي هذا تزامناً مع إصدار محكمة التحقيق المركزية في بغداد، في وقت سابق من اليوم، مذكرة قبض بحق المدعو إسماعيل حافظ عبد علي اللامي، الملقب بـ"أبو درع"، وذلك على خلفية شكوى رسمية قدمتها أمانة بغداد.

ووفقاً للممثل القانوني للأمانة، فإن الاتهام يتركز حول قيام "أبو درع" باقتحام مبنى دائرة العقارات التابعة للأمانة، وتهديد المواطنين والموظفين وعناصر الحراسة الأمنية، بهدف إجبارهم على إرساء إحدى المزايدات لصالحه.

وطبقاً للوثائق، أصدرت المحكمة مذكرة القبض استناداً لأحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بجريمة التهديد، حيث خول قاضي التحقيق نبيل كريم حسون جميع أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بتنفيذ أمر القبض بحق المتهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من تداول مقطع مصور يظهر أشخاصاً يُعتقد أنهم من ذوي "أبو درع" داخل مبنى الأمانة، وهم يوجهون تهديدات وإساءات قومية لموظف رفض تمرير معاملة لهم، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط المجتمعية.

ويُعد "أبو درع" من الشخصيات الجدلية التي ارتبط اسمها بأحداث العنف الطائفي التي شهدها العراق عقب عام 2005، حيث واجه اتهامات سابقة بالضلوع في عمليات قتل وتهجير قسري قبل سنوات من ظهور تنظيم داعش في عام 2014.