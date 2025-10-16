القضاء العراقي يحكم بالحبس الشديد لـ 5 سنوات على مؤسس "جيش الحق"

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر قضائي ، يوم الخميس، بالحبس الشديد ولمدة 5 سنوات لمدان بتأسيس "جيش الحق على" في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف أصدرت، حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات ضد شخص ظهر بمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي أعلن فيه تأسيس (جيش الحق) لاستهداف العاملين في الدولة العراقية".

وأضاف أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 210 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

واعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، في 6 تموز/ يوليو الماضي، متحدثاً باسم جماعة "جيش الحق" في محافظة النجف، بعد ظهورها بمقطع فيديو تهدد الحكومة وأحزاب السلطة.

وكانت جماعة "جيش الحق" ظهرت بفيديو على مواقع التواصل تتحدث فيه عن بلوغ عدد أعضائها أكثر من ألف، وأن هدفها (نصرة المظلومين) في النجف، ضد الحكومة والأحزاب.