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القبض على 8 من مروجي المخدرات في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-11T18:20:56+0000
القبض على 8 من مروجي المخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على ثمانية من مروجي المواد المخدرة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز قسم مكافحة مخدرات في جانب الرصافة من بغداد، شعبة مدينة الصدر، وبالتعاون مع مفارز الاستخبارات والقوة الماسكة للأرض، ألقت القبض على خمسة من مروجي المخدرات وضبطت بحوزتهم (548) حبة مخدرة.

وأضافت أن مفارز مكافحة المخدرات شعبة الكرادة، ألقت القبض على ثلاثة من المروجين وضبطت بحوزتهم كمية من مادة الحشيشة المخدرة، ومادة الكريستال المخدرة، و(٤) انبولات للتعاطي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين اصوليا.

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