القبض على 5 دواعش وضبط مواد كيماوية "شديدة الخطورة" في أربع محافظات عراقية

شفق نيوز - بغداد

أفاد جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الأحد، بتنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم داعش في مناطق متفرقة بثلاث محافظات عراقية.

وقال الجهاز في بيان اليوم، ان قواته شرعت بتنفيذ عملية اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة كركوك كانا يعملان بصفة (ناقلين ومجهزين وموردين) في داعش.

وفي محافظة الأنبار نفذت قوات الجهاز عمليتين أمنيتين أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين ايضا احدهما كان يعمل في قواطع مختلفة لما كان يُسمى بـ (ولاية الأنبار) في التنظيم المتشدد.

وفي عملية نوعية تمكنت قواتنا في محافظة نينوى من إلقاء القبض على ارهابي واحد من بقايا عناصر داعش، وفقا للبيان.

وفي سياق آخر أعلن جهاز المخابرات العراقي، ضبط 30 حاوية تضم مواداً كيمياوية "شديدة الخطورة" في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد، موضحا أن تلك المواد تم استيرادها دون موافقات رسمية وخلافاً لضوابط الاستيراد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، انه "تم تنفيذ العملية بناءً على أوامر قضائية وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وتم تسليم المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المتخصصة".