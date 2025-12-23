القبض على 15 تاجر ومروج مخدرات في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 15 تاجر ومروجاً للمخدرات خلال عمليات أمنية مشتركة في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن العمليات جاءت ضمن توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بالتعاون والتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية في قيادة عمليات بغداد، للقضاء على ظاهرة المخدرات وإلقاء القبض على المتورطين فيها.

وأوضحت أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة ونصب عدة سيطرات مفاجئة، تمكن قسم الاستخبارات والأمن في قيادة عمليات بغداد، وبالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهمين في مناطق متفرقة بالعاصمة خلال هذا الأسبوع فقط.

وأضافت المديرية أنه تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة، وتسليمهم مع المواد المضبوطة أصولياً.