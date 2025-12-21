القبض على متعاطي مخدرات ومزور عملة في أربيل واعتقال عصابة "موبايلات" بديالى

شفق نيوز- أربيل/ ديالى

أعلنت مديرية أسايش أربيل، مساء اليوم الأحد، عن اعتقال شخص قام بإطلاق النار وإثارة "الفوضى" في أحد الأحياء السكنية، فيما اعتقلت شرطة ديالى عصابة قامت بسرقة أجهزة موبايل.

وذكرت مديرية الأسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بأمر من قاضي تحقيق المديرية، تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على المتهم (ط. ز. ف)، إثر قيامه بإطلاق النار وإثارة الفوضى في أحد أحياء مدينة أربيل".

وبينت أنه "أثناء عملية الاعتقال، ضُبط بحوزته سلاحاً غير مرخّص نوع (كلاشينكوف). كما تبيّن أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة؛ حيث عُثر بحوزته على غرامات من مادة (الكريستال) المخدرة، إضافة إلى كمية من العملة العراقية المزيفة من فئة (عشرة آلاف دينار)".

وفي ديالى، قالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قسم مكافحة إجرام خانقين، وعبر مكتبه في ناحية جلولاء، ألقى القبض على عصابة متخصصة بسرقة المحال التجارية مكوّنة من ثلاثة متهمين، أقدموا على سرقة عدد من أجهزة اتصال "الموبايل" من أحد محال بيع الهواتف في ناحية جلولاء، وذلك بوقت قياسي.

وأوضحت أن العملية تمت بعد ورود استخبار عن حادثة السرقة، حيث تم على الفور تشكيل فريق أمني لمتابعة حيثيات القضية وجمع الأدلة، ما أسفر عن تشخيص الجناة ونصب كمين محكم أدى إلى إلقاء القبض عليهم خلال وقت قياسي.

وأشارت إلى عرض المتهمين على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.