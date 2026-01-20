القبض على مبتز يرمي نفسه أمام السيارات في بغداد

شفق نيوز– بغداد

أعلنت شرطة بغداد، يوم الثلاثاء، أن مفارز نجدة البياع تمكنت من إلقاء القبض على متهم كان يعمد إلى رمي نفسه عمداً أمام العجلات المدنية المارة، مدّعياً تعرضه للإصابة لغرض ابتزاز السائقين ومساومتهم مالياً.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت في استجابة سريعة لبلاغات وردت من عدد من المواطنين، حيث نصبت المفارز الأمنية كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود بعد تكرار أفعاله الخطيرة التي تُعرّض حياة المواطنين للخطر وتُخلّ بالأمن والسلامة العامة.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال الإجراءات الأولية، تم تسليم الطرفين أصولياً إلى مركز شرطة السيدية استناداً إلى طلب الشكوى المقدّم ضد المتهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للقانون.

وأكدت، استمرارها في ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين أو ابتزازهم، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة عبر خط الطوارئ (911).