القبض على "لطوفي" في الرطبة بمحافظة الأنبار

شفق نيوز/ القت قوة من الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، على أحد قيادي تنظيم داعش في محافظة الانبار.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بناءً على معلومات استخبارية غاية بالدقة اكدت دخول احد الارهابيين الخطرين والملقب (لطوفي) بهوية مزورة الى قضاء الرطبة".

وأضاف البيان؛ أن لطوفي "كان يزود الدواعش بأسماء منتسبي الشرطة الهاربين لاجبارهم على إعلان ما يسمى بـ(التوبة) وكذلك الاخبار عن الحلاقين وبائعي السجائر".

وتابع انه "بعد التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار باشرت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى و فوج استخبارات الفرقة من مداهمة منزل الإرهابي والقبض عليه بعملية استباقية"، مشيرا إلى أن لطوفي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وفي السياق الاستخباري؛ ذكر بيان آخر للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه وفق معلومات استخبارية مؤكدة اشارت لتواجد احد الارهابيين في ناحية الرمانة شمالي القائم بالانبار، مشيرا إلى أنه من الخلايا النائمة ويقوم بنقل المعلومات للدواعش عن تحركات قطعاتنا الامنية.

وأضاف البيان أنه على اثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة حيث تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة والفوج الثاني لواء المشاة 30 من إلقاء القبض عليه في المكان المذكور، لافتا إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.