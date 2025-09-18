شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أفادت مصادر أمنية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على عصابة والكشف عن ملابسات عملية تسليب في بغداد والبصرة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة اجرام الكرادة، تمكنت من القبض على عصابة متكونة من ثلاثة أشخاص تنتحل صفة القوات الامنية يقومون بسرقة المواطنين"، مبيناً أن "العملية تمت بوقت قياسي خلال 12 ساعة".

إلى ذلك، ذكرت قيادة شرطة البصرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية شرطة شمال البصرة تمكنت من كشف ملابسات حادث تسليب ادّعى أحد سائقي العجلات نوع براد تعرضه له في منطقة (نهر عمر)".

وأضاف البيان، أن "المشتكي أفاد بتعرضه لإطلاق نار من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة نوع (بيك آب)، وبعد جمع المعلومات والتعمق بالتحقيقات الميدانية التي بيّنت عدم صحة أقواله".

وتابع: "تبيّن أن السائق نفسه أطلق النار من مسدس يعود له باتجاه عجلته أثناء توقفه في منطقة نائية، ثم أخفى مبلغ خمسة ملايين و800 ألف دينار عراقي العائد للشركة، مع المسدس المستخدم، داخل كيس بلاستيكي قرب مكان الحادث".

وأشارت القيادة، إلى أنه "بعد مواجهة المتهم بالأدلة الدامغة اعترف بافتعال الحادث، ليُتخذ بحقه الإجراء القانوني وفق أحكام المادة 248 من قانون العقوبات العراقي".