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القبض على "ارهابيين" وضبط دروع من مخلفات جيش صدام في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2021-01-17T07:22:33+0000
القبض على "ارهابيين" وضبط دروع من مخلفات جيش صدام في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاحد، بالقبض على ارهابيين اثنين والعثور على ألغام ضد الدروع من مخلفات الجيش السابق في محافظتي ذي قار وكركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيطرة البطحاء غربي محافظة ذي قار القت القبض على المتهم ع ف ح تولد 1990 وفق المادة الرابعة ارهاب ويسكن محافظة ديالى".

واشار المصدر الى "العثور على ألغام ضد الدروع من مخلفات الجيش السابق في أطراف قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار وعددها 7 الغام، حيث تم رفعها من قبل مفارز الدفاع المدني".

من جانبها القت الشرطة الاتحادية القبض على احد عناصر داعش ضمن مايسمى "ولاية العراق" في كركوك.

وذكر بيان لقيادة الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة الرابعة ارهاب بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بتواجده ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول ونصب كمين محكم له في ناحية "الرياض" قضاء الحويجة بكركوك".

واضاف ، "بعد التحقيقات الأولية تبين بأنه قد شغل لعدة مناصب في العصابات الارهابية والاجرامية اهمها مايسمى ب "ناقل اشخاص وناقل مواد غذائية بين قواطع كركوك وصلاح الدين وديالى ضمن مايسمى بولاية العراق، تم تسليمه اصولياَ الى جهة الطلب لاكمال الاجراءات القانونية والقضائية بحقه".

من جهتها اعلنت وكالة الاستخبارات عن ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها بعملية امنية في قضاء الدبس.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك نتج عنها ضبط منصتين لاطلاق الصواريخ و (١٤) قوانة مدفع رشاش عيار ٥٧ و (٦) صواريخ متوسطة و (٢٤) قنبرة هاون عيار ٦٠ملم و (٥٥) حشوة قنابر وتجهيزات عسكرية مختلفة داخل احد الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء اعلاه من مخلفات داعش الارهابي".

وتابعت انه "تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر".

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